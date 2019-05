Mainz (ots) -



"Bares für Rares" im Schloss Schwerin: Für die Abendausgabe seiner großen Trödelshow rollt Horst Lichter am Mittwoch, 22. Mai 2019, um 20.15 Uhr wieder den roten Teppich für Raritätenbesitzer aus.



Verstärkung erhält Horst Lichter von sieben Händlern und vier Experten. Sie begutachten ganz besondere große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Jetzt ist Geschick gefragt. Wer bekommt die Händlerkarte und hat die beste Taktik bei den Händlern? Für den gibt es: Bares für Rares. Mit dabei sind dieses Mal wieder die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.



Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe möchte ChrisTine Urspruch ein liebgewonnenes Möbelstück verkaufen. Was werden die Experten zu dem Schätzchen sagen?



Täglich fiebern bis zu drei Millionen Zuschauer bei der erfolgreichsten ZDF-Daytime-Show "Bares für Rares" mit. "Bares für Rares" ist somit die erfolgreichste ZDF-Daytime-Sendung. Die vier Abendausgaben von "Bares für Rares" im Jahr 2018 verfolgten durchschnittlich 5,11 Millionen Zuschauer.



