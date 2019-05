Munsbach (www.fondscheck.de) - "Sell in May and go away" - das bekannte Sprichwort aus der Finanzwelt beschreibt überspitzt eine gewisse Underperformance einiger Aktien im Sechsmonatszeitraum von Mai bis Oktober im Vergleich zum Zeitraum von November bis April, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y), Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) und Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...