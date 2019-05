Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler. In den Boomjahren 2016 bis Anfang 2018 kann das Papier nur eine Richtung - nach oben. Nach einer SKS-Trendwendeformation zum Jahreswechsel 2017/2018 kam es zu einem Trendwechsel und bis zur letzten Woche Abgaben auf 37,97 Euro. Damit nährt sich die Aktie nun unmittelbar einem wichtigen Unterstützungscluster bestehend seit 2010 um 36,64 Euro an. An solch markanten Stellen wechseln Wertpapiere häufig ihre Richtung oder erfahren zumindest eine Stabilisierung. Daraus sollten sich entsprechende Handelsansätze bieten.

Unterstützung naht

