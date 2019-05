Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die US-Auftragseingänge langlebiger Güter (Fr., 24.05., 14:30 Uhr) dürfte sich im April nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat wieder eine Gegenbewegung ergeben haben, so die Analysten von Postbank Research. In der Abgrenzung ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor würden sie mit einem marginalen Plus von 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...