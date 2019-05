Seit der Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining ist Barrick Gold nur noch die Nummer 2 der weltweit größten Goldproduzenten. Und die Produktion könnte sogar noch ein wenig sinken. Der Konzern kündigte an, Assets im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zu verkaufen. Die Verkäufe dürften sich aber bis Mitte 2020 hinziehen. Barrick will die Assets erst so aufhübschen, dass der Verkauf auch einen Mehrwert für die Aktionäre bringt.

Den vollständigen Artikel lesen ...