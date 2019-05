=------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personalia 20.05.2019 Wien - Ad Hoc Meldung 2019-05-20 Die Josef Manner & Comp. AG gibt hiermit bekannt, dass der am 31.05.2020 auslaufende Vorstandsvertrag von Hr. Thomas Gratzer bereits wie folgt vorzeitig verlängert wurde: Thomas Gratzer (Vorstand Produktion & Technik) Die am 31.05.2020 auslaufende Bestellung wurde vorzeitig für drei weiter Jahre bis zum 31.05.2023 verlängert. Dr. Ernst Burger Vorsitzender des Aufsichtsrats Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/0/10308990/0/Ad_Hoc_Meldung_Vorstandsvertrag_Verlängerung.pdf

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 07:52 ET (11:52 GMT)