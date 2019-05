Unterföhring (ots) - - Als besonderer Service wird das Finale ausnahmsweise für alle Sky Kunden in Deutschland und Österreich empfangbar auch auf Sky 1 HD ausgestrahlt



- Sky Q Kunden, die das Sport Paket und Premium HD gebucht haben, können das Finale auf Sky Sport UHD exklusiv in Deutschland und Österreich auch in Ultra HD erleben



- Ab 19.30 Uhr bis Mitternacht berichtet Sky am 1. Juni live vom Finale in Madrid



- Neben den Abonnenten können Fußballfans mit dem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein



- Die Königsklasse auch im Free-TV: "Champions Corner" während des Finals und erste Highlights direkt danach ab 23.00 Uhr auf Sky Sport News HD



Im Finale der Königsklasse am 1. Juni kommt es zu einem englischen Duell. Nach großartigen Aufholjagden in ihren jeweiligen Halbfinal-Rückspielen treffen in Madrid der FC Liverpool und Tottenham Hotspur aufeinander. Beide Mannschaften stellten im Laufe dieser Saison nicht nur ihre spielerische Klasse, sondern auch mehrfach ihre Kampfkraft unter Beweis. Das Aufeinandertreffen der Trainer Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino und ihrer Teams in knapp zwei Wochen verspricht mitreißenden Fußball und Hochspannung bis zur letzten Sekunde.



Für die Fans beider Vereine würde ein Sieg am 1. Juni den ersten großen Titel seit Langem bedeuten: Der FC Liverpool feierte mit den Erfolgen in der UEFA Champions League 2005 und dem FA-Cup 2006 vor über einem Jahrzehnt die letzten großen Triumphe, die "Spurs" warten noch länger: vor 28 Jahren gewannen sie den FA-Cup, 1984 mit dem UEFA-Cup den letzten internationalen Titel.



Sky überträgt das Finale der UEFA Champions League am Samstag, 1. Juni live. Die Berichterstattung aus dem Studio und dem Wanda Metropolitano in Madrid beginnt um 19.30 Uhr. Als besonderen Service macht Sky die Live-Übertragung ausnahmsweise für alle Abonnenten in Deuschland und Österreich unabhängig von den gebuchten Paketen empfangbar und strahlt das Finale neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus.



Alle Sky Q Kunden, die das Sport Paket und Premium HD gebucht haben sowie über einen entsprechenden Fernseher verfügen, haben zudem die Möglichkeit, das Finale auf Sky Sport UHD exklusiv in Deutschland und Österreich auch in Ultra HD zu erleben.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Übertragung des Finals für alle Sky Kunden (sky.de/bestellung-angebote) ist neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go verfügbar, egal ob zu Hause oder unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen aus der Königsklasse auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



Die Berichterstattung zum Finale im Free-TV auf Sky Sport News HD



Auch wenn die Live-Übertragung des Finals zwischen Liverpool und Tottenham den Sky Abonnenten und den Nutzern von Sky Ticket vorbehalten bleibt, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HD während des Finals näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in Madrid.



Darüber hinaus zeigt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender unmittelbar nach Spielende ab 23.00 Uhr bereits die ersten Spielszenen des Finals. Um 0.00 Uhr ist dann die erste ausführliche Highlight-Zusammenfassung im Free-TV zu sehen.



