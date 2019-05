Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2019 Empfehlung: Halten seit: 20.05.2019 Kursziel: 90,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.05.2019, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Starker Start ins Geschäftsjahr 2019 Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2019 verlief für die CEWE Stiftung & Co. KGaA sehr erfreulich. Getragen wurde die positive Entwicklung von deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen im Fotofinishing. Dies werten wir als umso beachtlicher, als das umsatzstarke Ostergeschäft im Gegensatz zu 2018 in diesem Jahr in das zweite Quartal gefallen ist. Die bereits dritte Auszeichnung mit dem ??zTIPA World Award", mit dem jüngst die von Mitarbeitern entwickelten sechseckigen Fotokacheln hexxas prämiert wurden, untermauert unseres Erachtens die Innovationsführerschaft von CEWE im Fotofinishing. Auch den weiteren Ausbau dieses Bereichs durch die ??" derzeit noch unter kartellrechtlichem Vorbehalt stehende ??" WhiteWall-Übernahme, die nach dem Muster der sich erfolgreich entwickelnden Cheerz-Akquisition erfolgen soll, sehen wir sehr positiv. Als renommierte Premium-Marke, die ebenfalls bereits zwei Mal mit dem ??zTIPA World Award" ausgezeichnet wurde, dürfte der Wandbildspezialist die Marktpositionierung von CEWE zusätzlich stärken. Zudem bleibt die Gesellschaft trotz einer Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 mit einer Eigenkapitalquote von 54,9 Prozent zum Quartalsende unverändert solide aufgestellt. Die aktuelle Dividendenrendite der CEWE-Aktie liegt bei ordentlichen 2,3 Prozent. Daher bestätigen wir unser Kursziel von 90 Euro, nehmen die Einstufung jedoch aufgrund des Kursanstiegs seit unserem letzten Research von ??zKaufen" auf ??zHalten" zurück. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18105.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

