Der Analogix VirtualLink RD bietet VR-Unterstützung für Gaming-Laptops, die mit einem einzigen Kabel an zukünftige VR-HMDs angeschlossen werden können.

Analogix Semiconductor, Inc. gab heute die Verfügbarkeit seines VirtualLink Referenzdesigns bekannt, das VirtualLink direkt auf dem Motherboard von Hochleistungs-Gaming-Notebooks ermöglicht, so dass Virtual Reality (VR) über den USB-C-Anschluss unterstützt wird. Externes Zubehör kann auch das Referenzdesign nutzen, um ältere Grafikprozessoren (GPUs) mit zukünftigen VirtualLink-fähigen VR-Head-Mounted-Displays zu verbinden.

