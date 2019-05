Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Mandelbrot Asset Management (Mandelbrot AM) wird seinen Mandelbrot World Equity Market Neutral Fonds (ISIN DE000A14N8Q7/ WKN A14N8Q) zum 31. Oktober dieses Jahres auflösen, so die Experten von "FONDS professionell".Der Grund sei das niedrige Volumen des Portfolios von nur rund zwei Millionen Euro, wie die in Erlangen ansässige Gesellschaft auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt habe. ...

