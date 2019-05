Beim "JIVE"-Akronym handelt es sich um eine europäische Wasserstofffahrzeug-Initiative, die vom Programm "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking" (FCH JU) gefördert wird. Ballard Power ist bereits in den Genuss von Aufträgen für Busse gekommen. Nun können die Kanadier einen weiteren Erfolg verbuchen: Auch in London sollen Brennstoffzellen-Module des Unternehmens zum Einsatz kommen.

