=== *** 01:00 US/Rede von Fed-Chairman Powell bei Finanzmarkt-Konferenz der Atlanta Fed, Atlanta 03:00 JP/Sony Corp, Strategie-Meeting, Tokio *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analysten-, 10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald *** 09:30 DE/Kolloquium zu Ehren des scheidenden EZB-Chefvolkswirt Praet, Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi, Frankfurt 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin 10:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz zur Bankenunion mit Reden von EZB-Bankenaufseher Hakkarainen (10:15), SRB-Chefin König (10:45) und Bundesbank-Vorstand Wuermeling (14:00), Frankfurt 10:00 AT/S&T AG, HV, Hagenberg 10:30 GB/BoE-Gouvrneur Carney, Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments, London 11:00 DE/Varta AG, HV, Ellwangen 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme Festveranstaltung der "Generationsbrücke Deutschland", Berlin 11:00 GB/EZB-Vizepräsident Guindos, Keynote bei der City Week "The International Financial Services Forum 2019", London *** 11:00 FR/OECD, Economic Outlook, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,7 zuvor: -7,9 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +3,1% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Thyssenkrupp AG, AR-Sitzung zur Neuausrichtung inklusive Börsengang der Aufzugsparte, Duisburg/Essen *** - DE/Commerzbank AG, ao AR-Sitzung, Frankfurt - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** - FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 105, Paris *** - GB/wöchentliche Kabinettssitzung unter Premierministerin May, London ===

May 20, 2019 09:06 ET (13:06 GMT)

