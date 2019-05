London (www.aktiencheck.de) - Entgegen den Prognosen, die von einem leichten Rückgang der japanischen Konjunktur ausgingen, fiel der japanische BIP-Report mit einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf Jahresbasis stärker aus als erwartet, so Jesper Koll, Head of Japan bei WisdomTree. Die Daten würden bestätigen, dass die positive Überraschung auf einen starken Impuls der öffentlichen Nachfrage und eine schwache private Nachfrage zurückzuführen sei, die die Importe heruntergezogen habe (was die Belastung des BIP durch den Handel verringere). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...