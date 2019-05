Bei der Deutschen Telekom richten sich die Blicke am Montag in die USA. Nachdem die Tochter T-Mobile US und der Wettbewerber Sprint bei ihrer geplanten Fusion weitere Zugeständnisse machen, scheint die Telekombehörde FCC dem Deal nun zustimmen zu wollen. Die Aktien der beteiligten Unternehmen legen entsprechend zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...