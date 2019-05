Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ZDF lädt Bewegtbildproduzentinnen und -produzenten aus ganz Deutschland zum diesjährigen Produzententag am Mittwoch, 28. August 2019, nach Berlin ein. Intendant Dr. Thomas Bellut, Programmdirektor Dr. Nobert Himmler, Chefredakteur Dr. Peter Frey und verantwortliche ZDF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter präsentieren die ZDF-Programmstrategien für das kommende Jahr und diskutieren mit den Teilnehmern die aktuellen Herausforderungen für die Branche.



Verschiedene Workshops und ein abschließender Branchenabend bieten Gelegenheit für die Planung von Innovationen und die gemeinsame Weiterentwicklung des Programmangebots.



Von Montag, 10. Juni, bis Freitag, 14. Juni 2019, können sich interessierte Produzentinnen und Produzenten über das ZDF-Unternehmensportal (https://produzententag.zdf.de) für die Veranstaltung anmelden. Die Teilnehmerzahl ist aus Kapazitätsgründen auf eine Person je rechtlich selbstständiger Produktionsgesellschaft begrenzt.



Seit 2015 lädt das ZDF, mit einem Volumen von über 650 Millionen Euro im Jahr der größte Einzelauftraggeber der Produktionswirtschaft in Deutschland, jährlich zum Produzententag. Grundlage bildet die Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de).



Ansprechpartner:



Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



https://produzententag.zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121