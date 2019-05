PEMBROKE, Bermuda, May 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sompo International Holdings Ltd., ein in Bermuda ansässiger Spezialanbieter für Sach- und Haftpflichtversicherungen und Rückversicherungen, gab heute bekannt, dass Herr Udo Pützer der europäischen Versicherungsplattform als Head of Financial Lines Insurance, Deutschland beigetreten ist. Herr Pützer arbeitet im Düsseldorfer Büro des Unternehmens und wird eine Reihe von Geschäftsführerhaftungs-, Berufshaftpflichts- und Finanzinstitutionsprodukte in den deutschen Markt einführen. Herr Pützer wird auch mit dem spezialisierten M&A-Team in Barcelona zusammenarbeiten, um Transaktionsrisikoprodukte anzubieten. Herr Pützer ist Mathieu Borneuf, Senior Vice President, Continental European Professional Liability Insurance, unterstellt.



Durch seine Aufnahme ins düsseldorfer Führungsteam in Deutschland übernimmt Herr Pützer auch die Rolle des Underwriting Managers und leitet in Düsseldorfer das Underwriting-Team, welches Sach-, Unfall- und Transportversicherungsprodukten anbietet.

Herr Thomas Mannsdorfer, Executive Vice President und Head of European Specialty Underwriting at Sompo International, kommentiert: "Als erfahrene Underwriting-Führungskraft mit umfangreicher Versicherungs- und Betriebserfahrung auf dem deutschen Versicherungsmarkt ist Udo eine willkommene Ergänzung, da wir im Begriff sind, unseren Fokus auf Financial Lines im Europäischen Wirtschaftsraum (EEA) auszuweiten. Udos Arbeit in Deutschland wird es uns ermöglichen, das wachsende Portfolio von Sompo International und unsere Präsenz auf diesem spezialisierten Markt rasch zu erweitern.?

Herr Thomas Brazil, Chief Executive Officer von SI Insurance (Europe), SA, fügt hinzu: "Europa ist ein strategischer Markt für Sompo und wir werden weiterhin unsere Produktangebote für unsere EEA-Kunden ausbauen. Neue Kapazitäten in Deutschland ergänzen unsere Sach-, Unfall- und Transportversicherungsangebote und verbessern darüber hinaus die Fähigkeit der SI Insurance (Europe), unsere Präsenz in dieser Region auszubauen?

Herr Pützer bringt bei Sompo International mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet von Financial Lines mit, zuletzt als Head of Field Underwriting Financial Lines bei der MS Amlin Insurance SE in Hamburg/Köln. Der Fokus seiner Karriere lag auf Führungskräfte- und Berufshaftpflichtversicherungen für kommerzielle Risiken und Finanzinstitutionen. Herr Pützer war bei mehreren Versicherern sowie einem großen Makler als Abteilungsleiter Financial Lines tätig. Davor entwickelte er als Geschäftsführer die Kölner Zeichnungsstelle (MGA) Dual Deutschland innerhalb von acht Jahren vom Start-up zu einem führenden Anbieter. Herr Pützer hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Köln und einen Master of Business Administration (MBA) der Azusa Pacific University in Kalifornien.

Über Sompo International

Sompo International Holdings Ltd. ist ein globaler Spezialanbieter von Sach- und Unfallversicherungen und Rückversicherungen mit Hauptsitz in Bermuda. Durch seine operativen Tochtergesellschaften versichert Sompo International Landwirtschaft, Financial Lines, Eigentum, Transport, Energie-Unfälle und andere Versicherungs-Speziallinien sowie, Wetterrisiken und spezielle Linien von Rückversicherung. Die Unternehmen der Sompo International sind hundertprozentige Tochterunternehmen der Sompo Holdings, Inc., deren Kerngeschäft eine der größten Sach- und Unfallversicherungsgruppen auf dem japanischen Binnenmarkt umfasst. Wir halten die Finanzkraft des Konzerns auf hohem Niveau, was sich in den Ratings von A+

Kontakte

Sompo International

Ellen Erhardt

Telefon: +1 914 468 8072

E-Mail: eerhardt@sompo-intl.com

Portland Communications

Steffan Williams

Telefon: +1 44