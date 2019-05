Auch interessant: Torc Robotics Daimler Trucks übernimmt US-Spezialisten für autonomes Fahren Daimler will die Entwicklung des hochautomatisierten Fahrens von Nutzfahrzeugen mit einer Übernahme in den USA beschleunigen. Daimler Trucks übernimmt eigenen Angaben zufolge einen Mehrheitsanteil an der To ...

Den vollständigen Artikel lesen ...