Käufe und Verkäufe halten sich derzeit die Waage, doch der Dow Jones Industrial Index kann oft nicht lange in dieser Balance bleiben. Aktuell ist noch ein Ausbruch des Marktes in beide Richtungen möglich. Wer dann schnell reagieren will, muss die wichtigen Preisschwellen im Auge behalten. Von Andreas Büchler

Den vollständigen Artikel lesen ...