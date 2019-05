Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 10-jährigen Bundrenditen sind fest im negativen Bereich etabliert und angesichts der vielfältigen Argumente wie Handelskonflikt, Italien oder Iran, die für eine anhaltend hohe Nervosität in den Märkten sprechen, sollte sich an diesem Bild auch in dieser Woche wenig ändern, so die Analysten der DekaBank. ...

