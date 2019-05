Nach drei Gewinntagen in Folge kam es am Freitag beim Dow Jones zu einem kleinen Dämpfer. Er gab knapp 0,4 Prozent ab. Auch S&P 500 (-0,6%) und der Nasdaq 100 (-1%) schlossen im Minus.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Tesla, Alphabet, Facebook, Lyft, Uber, Sprint, T-Mobile US, Alibaba und Apple. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.