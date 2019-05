Nach dem starken Auftritt in der vergangenen Woche - mit einem Plus von 5,3 Prozent war das Papier der drittstärkste Wert der Woche im MDAX - muss das Papier von Evotec zum Wochenauftakt kräftig Federn lassen. Knapp zwei Prozent geht es nach unten auf 23,00 Euro. Damit ist die Aktie auch unter die bedeutende Unterstützung in Form des Septemberhochs 2018 bei 23,36 Euro zurückgerutscht. Wichtig ist nun, dass der Support bei 22,85 Euro hält. Ansonsten würde wieder das Apriltief bei 21,50 Euro in den Fokus rücken. DER AKTIONÄR bleibt langfristig aber ganz klar optimistisch bei Evotec. Mittelfristig rechnet DER AKTIONÄR mit Kursen im Bereich von 30 Euro. Größere Rücksetzer sind weiterhin als klare Kaufchancen zu sehen.

