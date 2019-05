Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Wolfsburger meinten es ernst mit der Portfolio-Optimierung, schrieb Analyst Max Yates in Anspielung auf den "größten Schritt", den geplanten Börsengang der Lkw-Tochter Traton. VW habe wohl das höchste Neubewertungspotenzial in der Branche./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 12:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039