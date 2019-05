XING SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: XING SE XING SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.05.2019 / 16:26 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Herr Prof. Dr. Hubert Burda, Deutschland, hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 16.05.2019 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 18.04.2019 über Folgendes informiert: 1. Die ursprünglich von der Burda Digital GmbH gehaltenen, mit Stimmrechten verbundenen Aktien an der XING SE sind im Rahmen der Verschmelzung der Burda Digital GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Burda Digital SE als übernehmende Gesellschaft kraft Gesetzes auf die Burda Digital SE übergegangen. Die Verschmelzung der Burda Digital GmbH auf die Burda Digital SE erfolgte aus organisatorischen Gründen im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung innerhalb des Hubert Burda Media-Konzerns. Die Beteiligung an der XING SE dient nach wie vor der Umsetzung strategischer Ziele und nicht der Erzielung von Handelsgewinnen. Die strategischen Ziele haben sich mit dem aufgrund der Verschmelzung erfolgten Übergang der Aktien an der XING SE von der Burda Digital GmbH auf die Burda Digital SE nicht geändert. 2. Es ist nicht beabsichtigt, in den nächsten 12 Monaten weitere Stimmrechte der XING SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Diese Absicht schließt aber nicht aus, dass Aktien zugekauft werden, sofern ein entsprechendes Aktienpaket angeboten werden sollte. 3. Über den aktuellen Status quo hinaus wird aus heutiger Sicht keine weitere Einflussnahme auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der XING SE angestrebt. 4. Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der XING SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik angestrebt. 5. Der Übergang der Aktien an der XING SE erfolgte kraft Gesetzes im Rahmen einer Verschmelzung innerhalb des Hubert Burda Media-Konzerns. Eine Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte durch Eigen- oder Fremdmittel war dementsprechend nicht erforderlich. 20.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: XING SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg Deutschland Internet: www.xing.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813607 20.05.2019 ISIN DE000XNG8888 AXC0216 2019-05-20/16:26