STS Group AG führte erste Hauptversammlung seit dem Börsengang durch / Aufsichtsrat verlängert Vorstandsberufungen von CEO Andreas Becker und COO Patrick Oschust

Hallbergmoos/München, 20. Mai 2019. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) hat am 17. Mai 2019 ihre erste Hauptversammlung seit dem Börsengang durchgeführt. Die Aktionäre stimmten allen zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschlägen mit über 90 % der anwesenden Stimmen zu. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Robin Laik (Aufsichtsratsvorsitzender), Herr Dr. Kristian Schleede sowie Herr Bernd Maierhofer, wurden für je eine volle Amtszeit wiedergewählt. Am 14. Mai 2019 hat der Aufsichtsrat beschlossen, die bis zum 30. Juni 2019 laufenden Vorstandsberufungen des CEO Andreas Becker um vier Jahre sowie des COO Patrick Oschust um zwei Jahre zu verlängern. "Die Vorstandsverlängerungen sind ein wichtiges Signal für die Kontinuität in der Unternehmensführung und für die Expansionsstrategie des Konzerns. Andreas Becker und Patrick Oschust haben seit der Gründung der STS in 2013 bis zum heutigen Tag wichtige Meilensteine in der Entwicklung der STS Group erreicht. Wir sind sehr froh, dass wir für die Gesellschaft mit Andreas Becker (CEO), Dr. Ulrich Hauck (CFO) und Patrick Oschust (COO) ein hochkarätiges Vorstandsteam haben", sagt Robin Laik, Aufsichtsratsvorsitzender der STS Group AG. Der Vorstand der STS Group AG informierte auf der Hauptversammlung umfassend über die aktuelle Geschäftsentwicklung. CEO Andreas Becker hob in seiner Rede insbesondere das beeindruckende Wachstum der STS Group seit der Gründung im Jahr 2013 hervor: "Wir haben es geschafft, innerhalb weniger Jahre von einem Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 100 Mio. EUR zu einem führenden globalen Systemlieferanten für die Automobilindustrie mit einem Konzernumsatz in Höhe von EUR 400 Mio. EUR aufzusteigen. Unsere große globale Präsenz ist ein starker Vorteil im Wettbewerb. In den Märkten China und Nordamerika erwarten wir in den nächsten Jahren deutliche zweistellige Wachstumsraten. Ich bin stolz auf unser Unternehmen und überzeugt davon, dass die STS Group mit ihren zukunftsfähigen Technologien und einer starken Mannschaft gut aufgestellt ist." Die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.sts.group zum Download bereit. Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 401,2 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller.

STS Group AG
Stefan Hummel
Head of Investor Relations
Zeppelinstrasse 4
85399 Hallbergmoos
+49 811 124494 12
ir@sts.group
www.sts.group

Ansprechpartner Finanz- und Wirtschaftspresse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 (0)89 1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de

20.05.2019 ISIN: DE000A1TNU68
WKN: A1TNU6