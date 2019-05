UNTERNEHMEN UND ANLEIHENINHABER VERHANDELN DERZEIT DEN INHALT DER

ENDGÜLTIGEN DOKUMENTATION, WÄHREND DIE UNTERSTÜTZUNG WEITER WÄCHST



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) ("Weatherford" oder das "Unternehmen") hat heute

verlautbart, dass weitere Unterstützungszusagen bezüglich des am 10.

Mai 2019 bekanntgegebenen Umstrukturierungsplans (die

"Restrukturierungsvereinbarung") von Inhabern vorrangiger Anleihen

unterzeichnet wurden. Mit den neuen Unterzeichnenden sind nun mehr

als 74% der Inhaber von vorrangigen unbesicherten Senior Notes des

Unternehmens Vertragsparteien in der Restrukturierungsvereinbarung;

dies entspricht einer Steigerung von rund 12% nach der ersten

Bekanntmachung der Restrukturierungsvereinbarung in der vergangenen

Woche.



Die in der Restrukturierungsvereinbarung vorgesehene umfassende

finanzielle Umstrukturierung würde die langfristigen Schulden und die

damit verbundenen anfallenden Zinsen für das Unternehmen deutlich

senken, Zugang zu zusätzlicher Finanzierung ermöglichen und eine

nachhaltigere Kapitalstruktur schaffen. Das Unternehmen und die

Vertragsparteien in der Restrukturierungsvereinbarung verhandeln

gegenwärtig die endgültige Dokumentation für die im

Restrukturierungsplan vorgesehenen Transaktionen, einschließlich in

Bezug auf Finanzierungsmittel für Masseforderungen.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern aktiv und verfügt über ein Netzwerk von

rund 650 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund

26.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website

http://www.weatherford.com und auf den Weatherford-Seiten bei

LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470884-1&h=1260509422&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2470884

-1%26h%3D3835178722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fco

mpany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470884-1&h=982716420&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2470884-1%26h%3D2745652394%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3D

Facebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24

70884-1&h=523961146&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26

l%3Den%26o%3D2470884-1%26h%3D1971614286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwi

tter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter) und YouTube (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2470884-1&h=2099620162&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2470884-1%26h%3D245

4541389%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweathe

rfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich

um zukunftsgerichtete Aussagen. Unsere Geschäftsführung wird

gelegentlich auch zusätzliche mündliche zukunftsgerichtete

Stellungnahmen abgeben. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei

denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind

"zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen

lassen sich an Begriffen wie "davon ausgehen", "erwarten",

"prognostizieren", "planen", "projizieren", "schätzen",

"beabsichtigen", "könnten", "werden", "sollten", "glauben", "meinen"

oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen

gründen auf unseren aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich

unseres Geschäfts, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen

und Ereignisse. Sie unterliegen aktuell vorhandenen finanziellen,

wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Informationen sowie unseren

aktuellen Geschäftsplänen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten je

nach Risiken und Unsicherheiten, die Auswirkungen auf unsere

Geschäfte, Märkte, Dienste, Preise und andere Faktoren haben,

abweichen, wie auch im Abschnitt "Risk Factors" in unseren bei der

US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (die "SEC") eingereichten Dokumenten

erörtert wurde. Obwohl wir davon ausgehen, dass unsere Annahmen der

Realität entsprechen, warnen wir Sie davor, sich auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es sehr schwierig ist,

die Auswirkungen bestehender Faktoren vorherzusagen; zudem ist es uns

nicht möglich, alle Faktoren zu kennen, die unsere tatsächlichen

Ergebnisse beeinflussen könnten. Zu den wesentlichen Faktoren, die zu

beträchtlichen Abweichungen zwischen tatsächlichen Ergebnissen und

zukunftsgerichteten Aussagen bzw. unseren Erwartungen führen könnten,

gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, den Umstrukturierungsplan zu

bestätigen und gemäß der Restrukturierungsvereinbarung umzusetzen;

Risiken, die mit dem Insolvenzverfahren verbunden sind, darunter

unsere Fähigkeit, eine Bewilligung des Insolvenzgerichts im Hinblick

auf die während der Chapter-11-Verfahren und den damit verbundenen

irischen Konkursprüfungen (die "Fälle") gestellten Anträge

einzuholen, die Ergebnisse der Gerichtsbeschlüsse und der Fälle im

Allgemeinen sowie der Zeitrahmen, der uns auferlegt wird, um unter

den Bedingungen einer Insolvenz zu operieren; die Wirksamkeit der

Gesamtmaßnahmen zur Restrukturierung und jede weitere Strategie, die

wir möglicherweise einsetzen, um unsere Liquidität und Kapitalmittel

zu beeinflussen; die Maßnahmen und Entscheidungen von Kreditgebern,

Behörden und anderen Drittparteien, deren Interessen betroffen sind,

die unsere Fähigkeit, einen Reorganisationsplan zu beschließen und

umzusetzen, beeinträchtigen können; uns auferlegte Beschränkungen,

die sich aus den Bedingungen irgendeiner unter Insolvenzaufsicht

stehenden Kreditfazilität, auf die wir uns im Zusammenhang mit den

Fällen einigen, ergeben, und Beschränkungen, die vom Insolvenzgericht

auferlegt werden; unsere Fähigkeit, das von uns angegebene Umsatzziel

und den anvisierten Pro-Forma-Verschuldungsgrad zu erreichen und

freien Cashflow zu generieren, um unsere Verschuldung weiter zu

verringern; ein Abschwung der Weltwirtschaft und der allgemeinen

Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, Veränderungen bei den staatlichen

Regulierungen und damit verbundene Kosten zur Einhaltung dieser

Regeln und Kosten für Rechtsverfahren sowie weitere Faktoren, die in

unserer Einreichung bei der SEC dargelegt sind. Weitere Einzelheiten

zu diesen und anderen Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risk

Factors" in unserem letzten Jahresbericht auf Formular 10-K und im

Quartalsbericht auf Formular 10-Q sowie in unseren Einreichungen bei

der SEC dargelegt. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich

durch die vorausgehenden Warnhinweise eingeschränkt. Die von uns

abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den

Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden. Faktoren oder Ereignisse, die

dazu führen können, dass unsere Ergebnisse anders ausfallen, können

von Zeit zu Zeit auftreten. Wir verpflichten sich nicht dazu,

zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.



KEINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF UND KEIN KAUFANGEBOT



Alle neuen Wertpapiere, die nach den Transaktionen zur

Restrukturierung ausgegeben werden, können möglicherweise nicht unter

den derzeit gültigen Bedingungen des Securities Act von 1933 (der

"Securities Act") oder irgendeinem bundesstaatlichen Wertpapiergesetz

eingetragen werden, sie können jedoch möglicherweise unter Berufung

auf eine Ausnahme von einer solchen Registrierung, wie sie im

US-amerikanischen Insolvenzrecht vorgesehen ist, ausgegeben werden.

Solche neuen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit

vorheriger Registrierung oder einer entsprechenden Befreiung von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act und sonstigen

geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft

werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf

oder Kauf eines der hier angesprochenen Wertpapiere noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufs- oder Kaufangebots für diese

dar, und auch ist diese Pressemitteilung keine Aufforderung zur

Einwilligung oder zur Zustimmung, einen Insolvenzplan unter Chapter

11 zu akzeptieren. Jede Aufforderung oder jedes Angebot zum Kauf

erfolgt lediglich im Rahmen einer vertraulichen Emissionserklärung

und einer Erklärung zum Haftungsausschluss und richtet sich lediglich

an berechtigte Personen in jenen Gerichtsbarkeiten, in denen die

entsprechenden Gesetze dies erlauben.



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2



Pressekontakt:



Christoph Bausch

Executive Vice President und Chief Financial Officer

+1.713.836.4615

Karen David-Green

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

+1.713.836.7430

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg