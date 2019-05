Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Die Deutsche Bank hat heute Wirecard von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und zeitlich das Kursziel von 170 auf 200 Euro angehoben. Das entspricht in etwa einem Potenzial von 43 Prozent. Bei den Verkäufen steht die Bitcoin Group auf dem dritten Platz. Der Konzern hat heute Zahlen für 2018 vorgelegt.