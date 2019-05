DGAP-DD: adidas AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.05.2019 / 17:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Storl 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name adidas AG b) LEI 549300JSX0Z4CW0V5023 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A1EWWW0 b) Art des Geschäfts Das Aufsichtsratsmitglied nimmt am adidas Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teil. Es hat dazu mit der adidas AG vereinbart, dass es von seinem monatlichen Gehalt, solange es keine Änderung oder Kündigung seiner Teilnahme vornimmt, einen Prozentsatz von 5 % in den Erwerb von adidas AG-Aktien investiert, welcher von der adidas AG mit einem Rabatt von 15 % auf den Marktpreis gefördert wird. Davon kauft der Planadministrator nach Ablauf eines Quartals adidas AG-Aktien für das Aufsichtsratsmitglied. Nach Ablauf der Haltefrist von einem Jahr erhalten die Teilnehmer von der adidas AG unentgeltlich Matching-Aktien im Verhältnis 1:6. Die vorliegende Meldung bezieht sich auf den Kauf von 0,854 Aktien als automatische Wiederanlage von Dividenden in Zusammenhang mit der Teilnahme am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm der adidas AG. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 252,54 EUR 215,78 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 252,54 EUR 215,78 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-05-17; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) - Xetra MIC: XETR 20.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 51123 20.05.2019 ISIN DE000A1EWWW0 US00687A1079 US00687P1049 AXC0228 2019-05-20/17:04