Baden-Baden/Basel (ots) - Das Urlaubsportal HLX und Energy bringen der Schweiz gemeinsam attraktive Ferienangebote gezielt näher: Die größte private Schweizer Radiogruppe und der innovative Reiseanbieter aus Baden-Baden bereichern den Veranstaltermarkt mit der neuen Plattform Energy Holidays. Mit über 700.000 täglichen Hörern ist Energy das erfolgreichste Privatradio-Netzwerk der Schweiz. Die Energy Gruppe ist zudem die führende Schweizer Medienmarke auf Social Media - mit bis zu 60 Millionen Kontakten, 9 Millionen Video Views und 4 Millionen Interaktionen pro Monat. Produziert werden die Reisen auf der Werkbank der HLX Gruppe, der Schweizer Holidays AG in Basel.



"Wir haben damit die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen, weil Energy als populärstes Medium für junge Menschen uns völlig neue Zielgruppen erschließt", sagt Sven Ickstadt, Verwaltungsrat von der Holidays AG in Basel. Wir werden immer Überraschendes anbieten, so zum Start: 5 Tage Ibiza im berühmten "Hard Rock Hotel" inklusive Flug und Eintrittskarte ins "Pacha".



Dani Büchi, CEO der Energy Gruppe in der Schweiz, welche zum großen Medienunternehmen Ringier gehört, sieht eine hohe Affinität der Energy Community für Reisen: "Energy spricht eine junge und urbane Hörerschaft an, die für neue Wege offen sind, ihren Urlaub zu buchen."



Die HLX Gruppe ist auch mit einem bundesdeutschen Sender im fortgeschrittenen Gespräch für eine Zusammenarbeit.



Über HLX: HLX Touristik GmbH mit Sitz in Baden-Baden wurde 2011 vom Erfinder der Last Minute-Reise und L'TUR-Gründer Karlheinz Kögel gegründet. Unter der HLX als Vertriebsmarke sind gebündelt: Lufthansa Holidays, Swiss Holidays, Condor Holidays, 5-Star-Holidays und in der Schweiz Energy Holidays. Veranstalter für die Gruppe ist die Holidays AG in Basel, die im Jahr 2018 mehr als 200.000 Urlaubspakete verkauft hat.



Pressekontakt: Sven Ickstadt Tel.: +49 (0)7221 / 366-506