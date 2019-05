Guizhou, China (ots/PRNewswire) - Die China International Big Data Industry Expo 2019 (auch Big Data Expo 2019) findet vom 26.-29. Mai in Guiyang statt (die Hauptstadt der Provinz Guizhou in Südwestchina).



Als offizieller Medienpartner der Big Data Expo 2019 hat Huanqiu.com Medienanstalten aus China, Südkorea und Japan eingeladen (darunter Mainichi Shimbun, Weekly Toyo Keizai, Donga IIbo und People's Daily), um gemeinsam das diesjährige Event im Vorfeld der Expo bekannt zu machen.



Die Big Data Expo 2019 wird gemeinsam von Chinas Staatlicher Kommission für Entwicklung und Reform, Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, Cyberspace-Administration und der Volksregierung der Provinz Guizhou ausgerichtet. Sie beinhaltet "einen Gipfel&Forum, eine Ausstellung, einen maßgeblichen Bericht und verschiedene Wettbewerbe und Aktivitäten".



Auf 60.000 Quadratmetern erwartet die Big Data Expo 2019 (die fünfte Ausgabe) mehr als 400 Aussteller und über 100.000 Besucher.



Ihre Teilnahme an der bevorstehenden Big Data Expo 2019 bestätigt haben bereits mehr als 100 ausländische Unternehmen aus 21 Ländern, darunter Russland, das Vereinigte Königreich, die USA, Indien, Singapur, Israel und Kanada.



Verschiedene namhafte Unternehmen und Institutionen aus dem In- und Ausland haben zugesagt, dass sie auf der Expo einen Stand betreiben werden, beispielsweise Alibaba, NTT DATA, Google, Huawei, Qihoo 360 und die Guizhou National Big Data Comprehensive Pilot Zone.



Mit der Big Data Expo 2019 wird außerdem das Prinzip des "Ehrengastlands" eingeführt, das Jahr für Jahr nach 2019 beibehalten werden soll. Das Ehrengastland wird thematische Aktivitäten veranstalten, um seine Erfolge bei der Big Data-Entwicklung zur Schau zu stellen und Austausch und Zusammenarbeit in der Big Data-Industrie zu stimulieren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/889700/Big_Data_Industry_Expo.jpg



Pressekontakt: Ma Xiaochun +86-15201186913 maxiaochun@huanqiu.com