Handelskonflikt, zunehmende politische Spannungen zwischen den USA und dem Iran, Europawahl,... zahlreiche Belastungsfaktoren ziehen die Kurse am Montag gen Süden. An der EUWAX kommt es in Bayer-Puts zu Gewinnmitnahmen (WKN: MF6ZEP) und Wirecard-Calls sind gesucht (WKN: PZ6FKF). Cornelia Frey blickt auf den Wochenstart an den Finanzmärkten und die anstehenden Termine am Dienstag, den 21.05.2019.