(shareribs.com) Los Angeles 20.05.2019 - Die Aktien des US-Autobauers Tesla sind zuletzt stark unter Druck geraten und haben mittlerweile das geringste Niveau seit Dezember 2016 erreicht. Am Montag hat ein weiterer Analyst seine Erwartungen gesenkt. Tesla verlieren heute in New York mehr als sechs Prozent. Die jüngsten Kursverluste, die die Papiere auf unter 200 USD fallen lassen, sind der bisherige ...

