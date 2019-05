HAEMATO AG: Die HAEMATO AG veröffentlichte am 6. Mai 2019 den Geschäftsbericht 2018. Im ersten Quartal 2019 lagen die Umsätze der HAEMATO AG bei 48,4 Mio. EUR. DGAP-News: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis HAEMATO AG: Die HAEMATO AG veröffentlichte am 6. Mai 2019 den Geschäftsbericht 2018. Im ersten Quartal 2019 lagen die Umsätze der HAEMATO AG bei 48,4 Mio. EUR. 20.05.2019 / 18:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), veröffentlichte gemäß Vorankündigung im Finanzkalender am 6. Mai 2019 den Geschäftsbericht 2018. Die HAEMATO AG erzielte im Geschäftsjahr 2018 unter Berücksichtigung des ab dem Geschäftsjahr 2018 verpflichtend anzuwendenden IFRS 15 "Umsatzerlöse" einen IFRS-Konzernumsatz von 274,1 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von Mio. EUR 8,5 und einen Jahresüberschuss von Mio. EUR 6,3. Der Geschäftsbericht steht auf unserer Internetseite unter https://haemato.ag/investoren/veroeffentlichungen zum Download zur Verfügung. Die HAEMATO AG erzielte im erstem Quartal 2019 einen IFRS-Konzernumsatz von 48,4 Mio. Euro und ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBITDA) von 1,37 Mio. Euro. Der Umsatz lag damit deutlich unter dem Niveau von 2018. Die HAEMATO Gruppe konnte die Umsetzung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie, nach der ab 9. Februar 2019 jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel vor Abgabe an den Patienten einer Echtheitsprüfung unterzogen werden muss, bereits erfolgreich in 2018 etablieren. Zum europaweiten verpflichtenden Start am 9. Februar 2019 gab es erhebliche Probleme bei den nationalen und europäischen IT-Dienstleistern, was zu signifikanten Verzögerungen im Beschaffungs- und Produktionsprozess sowie im Vertrieb geführt hat. Darüber hinaus gab es bei einigen umsatzstarken Präparaten Patentabläufe, so dass u.a. durch ein schwer prognostizierbares, verändertes Verschreibungsverhalten der Ärzte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig war. Wir begegnen diesen Entwicklungen durch Etablierung neuer personeller und digitaler Strukturen im Produktmanagement, Beschaffung und Absatz, um zukünftig die vorhandenen Marktpotentiale deutlich umfangreicher für uns zu nutzen. Die HAEMATO wird im Juni dieses Jahres mit einer apothekenexklusiven Kosmetikserie auf Hyaluronbasis in Österreich in den Markt gehen. Die HAEMATO Gruppe profitiert als einer der führenden Anbieter von Spezialpharmazeutika von dem Wettbewerb im ersten Gesundheitsmarkt. Die Spezialisierung auf Medikamente zur Behandlung chronischer Krankheiten und für die Individualtherapien lässt durch die demografische Entwicklung auch in Zukunft eine positive Entwicklung erwarten. Die Ergebnissituation insgesamt erlaubt es, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 10.7.2019 eine unveränderte Dividende von 30 Cent je Aktie vorschlagen werden. Über die HAEMATO: Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 22.867.154 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsenkürzel: HAE Kontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.ag 20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.ag Internet: www.haemato.ag ISIN: DE0006190705 WKN: 619070 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813661 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813661 20.05.2019 ISIN DE0006190705 AXC0245 2019-05-20/18:15