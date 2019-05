Tokio und Berlin feiern dieses Jahr das 25. Jubiläum ihrer langjährigen Städtepartnerschaft. Die Verbindungen beider Hauptstädte zueinander sind divers wie die Städte selbst, jedoch stehen sie gleichermaßen auch ähnlichen Herausforderungen gegenüber. Beispielsweise sind die digitale Transformation, nachhaltige Städte, die Mobilität der Zukunft und eine sich rasant verändernde Demografie für beide Städte und Länder Trends von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund trafen der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, und die ihn begleitende Wirtschaftsdelegation führender Unternehmen aus der Hauptstadt im Rahmen ihres mehrtägigen Besuchs in Tokio am 20. Mai mit hochrangigen Vertretern von Mitsubishi Electric in der Tokioter Firmenzentrale zusammen.

Bei dem Treffen gab Satoshi Matsushita, Executive Officer & Group President, Global Strategic Planning & Marketing Group, einen Überblick über das Unternehmen. Noritsugu Uemura, Corporate Executive, Government & External Relation, Mitsubishi Electric Corporation, informierte die Delegation über Japans Konzept der "Society 5.0" und über zukunftsweisende Technologien, wie etwa das autonome Fahren sowie ...

