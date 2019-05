Straubing (ots) - Gestern, bei der Nato-Speerspitze im niedersächsischen Munster, gab es ein Lob von der Kanzlerin. Dabei musste auch dieser Verband sich intaktes Material in der ganzen Bundeswehr zusammensuchen. Das nun anderswo fehlt. Diese Zustände sind eine Schande und lassen die vielen Sonntagsreden schnell vergessen. Merkels anerkennenden Sätze können auch jetzt nicht vergessen machen: Merkel lässt sich selten blicken bei den Soldaten. Ihre Visiten erinnern an einen Besuch beim ungeliebten Stiefkind.



