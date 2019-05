Straubing (ots) - Bisher hat Selenskyj sich weitgehend darauf beschränkt, sich mit allen und jedem anzulegen. Dass er nun die Gelegenheit nutzen und mit Neuwahlen, bei denen er auf seine Popularität setzt den bisher geringen Einfluss seiner Partei "Diener des Volkes" im Parlament ausweiten will, ist verständlich. Er hat schließlich einiges unternommen, damit die Bereitschaft der anderen Kräfte, ihn zu unterstützen, denkbar gering ist. Doch von seiner Partei existiert bislang nur ein Torso. Er muss sie also erst einmal personell aufbauen und ihr ein Programm geben. Erst dann wird sich langsam zeigen, ob er wirklich ein Diener des Volkes ist, oder ob es abermals um die Früchte der Orangenen Revolution betrogen wird.



