AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.369,78 -1,63% +12,27% Stoxx50 3.106,04 -1,04% +12,54% DAX 12.041,29 -1,61% +14,04% FTSE 7.310,88 -0,51% +9,22% CAC 5.358,59 -1,46% +13,27% DJIA 25.740,24 -0,09% +10,34% S&P-500 2.850,85 -0,30% +13,72% Nasdaq-Comp. 7.743,81 -0,93% +16,71% Nasdaq-100 7.417,49 -1,15% +17,18% Nikkei-225 21.301,73 +0,24% +6,43% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,76 -33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,97 62,76 +0,3% 0,21 +34,2% Brent/ICE 72,28 72,21 +0,1% 0,07 +31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,05 1.277,62 -0,1% -1,57 -0,5% Silber (Spot) 14,45 14,41 +0,3% +0,04 -6,8% Platin (Spot) 815,01 819,00 -0,5% -3,99 +2,3% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,5% -0,01 +3,2%

Die Ölpreise zeigen sich etwas fester nach Meldungen aus Kreisen der Opec vom Wochenende, wonach beim Treffen im kommenden Monat mit einer Fortsetzung der Produktionsdrosselung zu rechnen ist, die zur Jahresmitte ausläuft. Dazu kommen sich weiter verschärfende Spannungen zwischen und Iran. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran am Wochenende mit einer Auslöschung gedroht. "Wenn der Iran kämpfen will, wird dies das offizielle Ende des Iran sein", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Der Goldpreis hat sich nach den deutlichen Abgaben am Donnerstag und Freitag stabilisiert, nachdem er zuletzt auf ein Zweiwochentief gefallen war. Er profitiert einerseits von den weiter zunehmenden politischen Unsicherheiten, heißt es. Andererseits dämpfe der festere Dollar das Interesse an dem Edelmetall.

FINANZMARKT USA

Mit Abschlägen zeigt sich die Wall Street am Montag im Verlauf. Es überwiegen die Belastungsfaktoren - vor allem von politischer Seite. Zu den bestehenden Unsicherheiten bei den stockenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China kommen noch die verschärften Töne zwischen USA und Iran. Und auch die Entwicklungen um den Netzwerkausrüster Huawei rücken immer stärker in den Fokus. Denn jetzt hat auch Google dem Druck der US-Regierung nachgegeben und die Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern aus China ausgesetzt. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeigt sich 1,9 Prozent schwächer. Im Handel wird nun gemutmaßt, dass China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte, was die Spirale der Eskalationen noch weiter verstärken würde. Die Apple-Aktie verliert 3,3 Prozent. Der Sektor Information Technology im S&P-500 gehört mit einem Minus von 1,4 Prozent zu den größten Verlierern. Etwas gebremst werden die Kursverluste am breiten Markt vom Energiesektor, der von steigenden Ölpreisen nach oben gezogen wird. Gesucht sind ferner die als defensiv geltenden Aktien von Versorgern. Kräftig aufwärts geht es für die Aktien von T-Mobile US und Sprint, die um 5,4 bzw. 23,6 Prozent nach oben schießen. Die Unternehmen sind der geplanten Fusion einen Schritt näher gekommen. Der Chef der US-Telekomaufsicht FCC will nach Zugeständnissen der Unternehmen den geplanten Zusammenschluss der Telekomdienstleister unterstützen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Deutlich nach unten ging es am Montag an den europäischen Börsen. Es sind die politischen Risiken, die Anleger derzeit vorsichtiger werden lassen. Mit den Europawahlen am kommenden Sonntag wird sich zeigen, wo die EU politisch steht. Aber auch der Technologie-Konflikt zwischen den USA und China verschreckte. Die Halbleiteraktien litten unter den US-Sanktionen gegen Huawei. Mit dem Boykott von Huawei durch die USA könnte den Chipherstellern ein wichtiger Kunde wegfallen, hieß es. Infineon beliefert bereits Huawei nicht mehr mit Waren, die aus den USA stammen. Es stimme aber nicht, dass alle Lieferungen von Infineon an Huawei ausgesetzt seien, teilte das Unternehmen mit. An der Börse wird nun gemutmaßt, dass China wiederum Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und Apple sanktionieren könnte. AMS brachen um 13,4 Prozent ein, STMicro um 9,1 Prozent, ASML verloren 6,3 Prozent und Infineon gaben um 4,8 Prozent nach. Der Sektor der Technologie-Werte fiel um 2,8 Prozent. Im Blick stand mit der Regierungskrise in Österreich die Wiener Börse. Nach nur anderthalb Jahren im Amt ist die rechtskonservative Regierung durch die Veröffentlichung eines Enthüllungsvideos geplatzt und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zurückgetreten. Der ATX-Prime verlor im Einklang mit den anderen Handelsplätzen in Europa 1,4 Prozent. Thomas Cook fanden fielen um weitere 12,7 Prozent. Die Anleger machten sich zunehmend Sorgen, ob das Unternehmen überlebensfähig sei, hieß es im Handel. Ryanair verloren 4,7 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März litt die Profitabilität unter einem Rückgang der durchschnittlichen Ticketpreise und Kosten, die im Zusammenhang mit dem Kauf der österreichischen Gesellschaft Lauda anfielen. Die Aktie der Deutschen Bank verlor 2,9 Prozent und fiel im Verlauf bei 6,61 Euro auf ein neues Allzeittief. Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass die Fusion von T-Mobile US mit Sprint eine wichtige Hürde genommen hat. Die Aktie der Deutschen Telekom profitierte schloss gegen den negativen Trend 0,5 Prozent im Plus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1166 +0,02% 1,1154 1,1160 -2,6% EUR/JPY 122,85 -0,04% 122,85 122,70 -2,3% EUR/CHF 1,1262 -0,19% 1,1286 1,1289 +0,1% EUR/GBP 0,8777 +0,11% 0,8759 0,8762 -2,5% USD/JPY 110,02 -0,06% 110,15 109,97 +0,3% GBP/USD 1,2722 -0,10% 1,2735 1,2737 -0,3% Bitcoin BTC/USD 7.873,75 -2,43% 7.997,25 7.168,25 +111,7%

Mit aktuell rund 1,1170 Dollar liegt der Euro nahe dem Jahrestief von Ende April bei 1,1111 Dollar. Belastend wirkt laut Beobachtern vor allem die Politkrise in Österreich. Die Devisenexperten der Societe Generale thematisieren, dass die Populisten bei der Neuwahl in Österreich bis zu einem Drittel der Stimmen erhalten könnten, worunter das Investorenvertrauen in den Euro leide. Darauf deuteten Umfragen hin. Ein Sieg der Populisten wäre das perfekte Rezept für eine weitere Spaltung und Lähmung bei wichtigen Themen wie globaler Handel, Außenpolitik, Migration und Brexit, so die Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsenplätzen haben am Montag vor allem Australien, China und Indien aus der Reihe getanzt. Während am australischen Markt der Wahlsieg der Konservativen gefeiert wurde, drückte an den chinesischen Börsen die anhaltende Unsicherheit um den Handelsstreit mit den USA. Allerdings verminderten die dortigen Märkte deutlich höhere Verluste und folgten damit dem verhalten freundlichen Sentiment in der Region. Daneben waren die weiter zunehmenden Probleme des Netzwerkausrüsters Huawei ein Thema. Nun hat auch Google sich dem Druck der US-Regierung gebeugt und die Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern ausgesetzt, der wegen Spionage-Vorwürfen als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird. Google rüstet mit seinem Betriebssystem Android die große Mehrheit aller Smartphones weltweit aus. Am australischen Markt rückte der S&P/ASX-200 um 1,7 Prozent vor. Dort hat die Mitte-Rechts-Koalition überraschend die Wahlen gewonnen, was auch den Austral-Dollar gegen den US-Dollar leicht nach oben trieb. Größte Gewinner am Aktienmarkt waren die Bankenwerte, deren Sektor um 5 Prozent zulegte. Anleger zeigten sich erleichtert, da die oppositionelle Labor-Partei eine Reform des Sektors angestrebt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Infineon widerspricht Bericht über kompletten Lieferstopp an Huawei

Infineon beliefert den bei der Trump-Administration in Ungnade gefallenen chinesischen Telekomausrüster Huawei nicht mehr mit Waren, die aus den USA stammen. Infineon habe entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, nachdem Huawei auf einer schwarzen Liste des US-Handelsministeriums aufgetaucht sei, heißt es in einer Stellungnahme des Chipherstellers. Es stimme aber nicht, dass alle Lieferungen von Infineon an Huawei ausgesetzt seien.

Studie: Merck und Boehringer bei F&E-Anteil überdurchschnittlich

Die deutschen Pharmakonzerne Merck KGaA und Boehringer Ingelheim haben im vergangenen Jahr im Branchenvergleich gemessen an den Einnahmen überdurchschnittlich viel Geld in die Entwicklung neuer Arzneien gesteckt. Das geht aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens EY hervor, die die 22 größten forschenden Pharmaunternehmen der Welt in den Blick nimmt.

FCC-Chef unterstützt Sprint-Fusion mit T-Mobile US

Der Chef der amerikanischen Telekomaufsicht FCC, Ajit Pai, macht neue Hoffnung für die dem Scheitern nahe geglaubte Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und Sprint. Nach Zugeständnissen beider Unternehmen wolle er den geplanten Zusammenschluss der beiden Telekomdienstleister unterstützen, sagte Pai.

Pfeiffer Vacuum schließt Kooperationsvereinbarung mit Busch-Gruppe

Pfeiffer Vacuum ist sich mit seinem Mehrheitsaktionär, der Busch-Gruppe, über die geplante Kooperation einig geworden. Die beiden Unternehmen hatten seit Anfang November über die Rahmenbedingungen verhandelt. Am Montag schlossen sie eine Vereinbarung zur strategischen Kooperation, wie die Pfeiffer Vacuum Technology AG mitteilte.

Beschäftigte kritisieren Sparzwang bei der Deutschen Bahn

Hunderte Bahn-Beschäftigte haben in Berlin für mehr Geld für die Schiene demonstriert. "Seit Jahren müssen die Eisenbahner zusehen, wie das System Schiene in den Kollaps getrieben wird", sagte der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, vor den laut Gewerkschaftsangaben 700 Teilnehmern. "Die Wirtschaftlichkeit hat hintenanzustehen", forderte er. "Schlechtes Image, Unpünktlichkeit und schlechte Qualität - damit muss Schluss sein."

IG Metall und Segula vereinbaren Tarifvertrag für Ex-Opel-Mitarbeiter

Der Opel-Partner Segula und die IG Metall haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt. Die Beschäftigten bekommen einen Haustarif auf "Niveau der Flächentarifverträge", wie beide Tarifparteien am Montag mitteilten. Für die ehemaligen Opel-Mitarbeiter im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum sollen beim Wechsel gleichbleibende Konditionen gelten.

Toshiba Memory kauft Vorzugsaktien von Apple und Dell zurück - Kreise

Vier US-Technologiekonzerne, darunter Apple und Dell, wollen bei dem japanischen Speicherchiphersteller Toshiba Memory aussteigen. Die vier Konzerne wollen ihre Vorzugsaktion im Zuge eines Refinzanzierungsplans für umgerechnet mehr als 4 Milliarden US-Dollar an die Toshiba Memory Holdings Corp abgeben, wie informierte Personen sagten.

