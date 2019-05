Das Analysehaus RBC hat Rational mit "Underperform" und einem Kursziel von 475 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Gegensatz zum Markt glaube er mit Blick auf die nächsten 15 Jahre nicht an eine Fortsetzung des beeindruckenden jährlichen Gewinnwachstums (EPS) des Großküchenausrüsters, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielmehr dürfte sich das Ertragswachstum abschwächen, was auch die Aktien entsprechend belasten würde. In den Märkten machten sich zunehmend Sättigungseffekte bemerkbar./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 11:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-05-20/18:55

ISIN: DE0007010803