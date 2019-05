Bad Rappenau, Deutschland (ots/PRNewswire) - Losberger De Boer hat mit seinem Bankenkonsortium eine Einigung über die Verstärkung seiner Finanzstruktur erzielt. Der jetzt vereinbarte Refinanzierungsvertrag sieht vor, dass dem Konzern neue Linien für Barmittel und Garantien eingeräumt werden, während gleichzeitig eine Erleichterung der gegenwärtigen Bankverbindlichkeiten gewährt wird.



Arnout de Hair, Vorstandsvorsitzender von Losberger De Boer, freut sich über die Vereinbarung. "Gemeinsam mit unseren Banken haben wir eine solide Finanzstruktur geschaffen, unsere Finanzierungskosten gesenkt und ausreichend Spielraum für die Durchführung unseres unternehmensweiten Verbesserungs- und Integrationsprogramms geschaffen. Diese Vereinbarung zeigt die Unterstützung und das Vertrauen der Banken in unsere Strategie. Losberger De Boer verfügt nun über eine solide Basis, um sein strategisches Programm weiter umzusetzen und die Chancen für weiteres Wachstum zu nutzen."



Über Losberger De Boer



Losberger De Boer ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochintegrierten temporären und semi-permanenten Raumlösungen, vom Verkauf bis zur schlüsselfertigen Vermietung, mit ausgezeichneter Kundenzufriedenheit. Losberger De Boer ist zertifiziert nach VCA**, ISO 9001-2015 und ISO 14001-2015. Losberger De Boer hat seinen Hauptsitz in Bad Rappenau, Deutschland, und betreibt weltweit 8 Produktionsstätten und 21 Vertriebsbüros. Losberger De Boer beschäftigt weltweit 1100 Mitarbeiter.



