Mladá Boleslav (ots) - Der Countdown läuft: In drei Tagen feiern

der aufgewertete SKODA SUPERB sowie der neue SUPERB Scout ihre

Weltpremiere. Am Tag der Viertelfinalspiele der diesjährigen

IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft im slowakischen Bratislava

präsentiert der tschechische Automobilhersteller die überarbeitete

SUPERB-Modellreihe der Öffentlichkeit. Als langjähriger offizieller

Hauptsponsor der WM nutzt SKODA den Sportevent erstmals als Rahmen

für eine Fahrzeugpräsentation. Mit einem Teaservideo gibt der

tschechische Hersteller bereits kurz vor der Weltpremiere einen

ersten Eindruck auf seine überarbeitete SUPERB-Modellreihe.



Link zum Video: http://skoda.media-corner.ch/suche?cat=4857



