Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 51 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern sei gut in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das stabile operative Ergebnis sei ein weiterer Beleg für die neu gewonnene Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegen zyklische Abschwünge im Rahmen des laufenden Konzernumbaus. Lanxess habe zudem finanziellen Spielraum für Akquisitionen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 17:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 17:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-05-20/19:32

ISIN: DE0005470405