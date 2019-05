Mannheimer Morgen zum Druck der USA auf China Überschrift: Abhängig von den Großen Für ein deutsches Unternehmen wie Infineon ist die Entscheidung unmöglich: Soll es die Amerikaner verärgern oder die Chinesen? Die Märkte beider Technik-Nationen sind für einen Halbleiterhersteller von größter Wichtigkeit. Infineon hat kürzlich erst einen Teil seiner Forschung nach China verlegen lassen, um die dortigen Auflagen zu erfüllen: Die chinesische Regierung verlangt Wertschöpfung vor Ort. Ein von den USA befohlener Boykott der Chinesen würde schlecht dazu passen. Trotz aller Unterschiede in Werten und im Wirtschaftssystem: China steht uns im aktuellen Handelskonflikt näher als die USA. Es wäre deshalb falsch, bei US-Präsident Donald Trumps Frontalangriff gegen chinesische Technikfirmen mitzumachen. Für die Wirtschaft ist es ohnehin am besten, wenn die Politik berechenbar agiert, statt Porzellan zu zerschlagen. Richtig ist aber auch, dass die Abhängigkeiten zwischen den Wirtschaftsblöcken sehr groß geworden sind. Für Deutschland gilt das gleich zweifach. Ohne Software aus den USA und Hardware aus China läuft hierzulande so gut wie nichts. Gerade im Bereich der Software bietet sich hier jedoch eine einfache Lösung an, die nicht destruktiv, sondern konstruktiv ist: Europa könnte sich mit China zusammentun, um ein alternatives offenes Betriebssystem für Handys und andere Computer zu entwickeln. Wenn der Quellcode offen bleibt, sind auch keine Sicherheitsprobleme zu befürchten. Eine Zusammenarbeit würde die Dominanz der US-Softwareanbieter mindern, ohne die Abhängigkeit von China zu vertiefen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

