PEI-Genesis, der weltweit schnellste Konstrukteur von Präzisions-Steckverbindern, hat Peter Austin mit sofortiger Wirkung zum General Manager North America und Corporate Senior Vice President befördert. Austin ist weiterhin Steven Fisher, PEI-Genesis Chairman und CEO, direkt unterstellt.

"Seit Beginn seiner Tätigkeit für PEI-Genesis im Jahr 2016 hat sich Peter als wertvolle Führungskraft und unübertroffener strategischer Vordenker bezüglich der Weiterentwicklung unseres Geschäfts erwiesen", so Fisher. "Dank seiner langjährigen Erfahrungen in der Elektronikbranche, seines innovativen Denkens und seiner Fähigkeit, Teams in Nordamerika zu führen, haben wir zahlreiche Fortschritte vorzuweisen, die alle direkt mit seiner Arbeit verbunden sind."

Neben seinen derzeitigen Verantwortlichkeiten ist Austin in seiner neuen Funktion als General Manager für alle Geschäftsabläufe in Nordamerika zuständig. Dazu zählen die Produktionsstätten des Unternehmens in South Bend, IN, Chandler, AZ, und Nogales, Mexiko. Außerdem übernimmt er die Leitung der Vertriebseinheiten des Unternehmens in Nordamerika.

"Meine Tätigkeit bei PEI ist durch zahlreiche Herausforderungen geprägt, die mein Team bislang mit viel Energie und großem Erfolg gemeistert hat", erklärte Austin. "Ich blicke mit noch größerem Optimismus in die Zukunft, da wir überall auf der Welt als ein Team agieren werden, um die Führungsposition von PEI in unserer Branche zu stärken."

Bevor Austin das Team von PEI-Genesis im Jahr 2016 verstärkte, war er als Vice President of Global Sales Marketing bei NXP Semiconductors und davor als Director of Global Business Management bei National Semiconductor tätig. Bei National Semiconductor verwaltete Austin das Produktportfolio des Unternehmens und maximierte mit Strategien zur Preis- und Margenoptimierung die Erträge der Produktlinien. Austin hatte außerdem 13 Jahre lang verschiedene Positionen bei Future Electronics inne, darunter die des Director und Worldwide Business Manager, Corporate Product Marketing.

PEI-Genesis ist weltweit führend im Bereich der Konstruktion von Präzisions-Steckverbindern und Kabelkonfektionen. Das Unternehmen mit dem größten Steckverbinder-Komponentenbestand der Welt entwickelt speziell entworfene Lösungen für die Bereiche Militär, Industrie, Medizin, Luft- und Raumfahrt, Transport und Energie in der ganzen Welt. PEI-Genesis mit Hauptsitz in Philadelphia verfügt über Produktionsanlagen in South Bend (Indiana), Chandler (Arizona), Nogales (Mexiko), Southampton (Großbritannien) und Zhuhai (China) sowie Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.peigenesis.com.

