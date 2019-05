GLIDE freut sich, die jährliche eBay for Charity Auction for Power Lunch mit Warren Buffett ankündigen zu dürfen. Sie beginnt am Sonntag, den 26. Mai um 19:30 PDT (Montag, den 27. Mai 4:30 MEZ) und endet am Freitag, den 31. Mai 2019 um 19:30 PDT (Samstag, den 1. Juni 4:30 MEZ). In diesem Jahr findet die legendäre Auktion im 20. Jahr statt. Bisher konnten damit fast 30 Mio. US-Dollar zur Unterstützung des umfassenden Angebots an sozialen Diensten von GLIDE gesammelt werden, mit denen die schutzlosesten Einwohner San Franciscos bei der Überwindung von Hunger, Armut, Obdachlosigkeit und Gesundheitsproblemen sowie sozialer Isolierung und Marginalisierung unterstützt werden.

"Sie bewirkt etwas und sorgt dafür, dass Menschen erkennen können, dass es Hoffnung im Leben gibt und dass ein besseres Leben möglich ist", sagte Warren Buffett vor Kurzem über die für GLIDE in den letzten 20 Jahren gesammelten Spenden.

Der jährlich stattfindende Power Lunch mit Warren Buffett wird durch die Spende von eBay for Charity ermöglicht. Der erfolgreiche Bieter bzw. die erfolgreiche Bieterin sowie bis zu sieben Freunde werden Gelegenheit haben, gemeinsam mit Warren Buffet bei Smith Wollensky in New York City zu speisen.

Die siegreichen Gebote der letzten 19 Jahre beliefen auf Beträge angefangen bei 25.000 US-Dollar (vor der Beteiligung von eBay) bis hin zu 3.456.789 US-Dollar. Im letzten Jahr betrug das siegreiche Gebot 3.300.100 US-Dollar. Die Gebote beginnen bei 25.000 US-Dollar, und alle Bieter müssen sich vorher qualifizieren. Um sich zu qualifizieren, besuchen Sie bitte: eBay.com/GLIDE.

"Seit zwei Jahren hat uns diese unglaubliche Großzügigkeit von Warren Buffett ermöglicht, unseren bedürftigsten Nächsten kontinuierlich und bedingungslos zu helfen", sagte Karen Hanrahan, CEO von GLIDE

"Ich bin sehr dankbar für Warrens kontinuierliche Mitarbeit", sagte Reverend Cecil Williams, Mitgründer von GLIDE. "Unsere langjährige Freundschaft gründet auf einer gemeinsamen Verpflichtung zur Unterstützung anderer und darauf, dass wir bedingungslose Unterstützung bieten."

"Ich bin stolz, dass wir zur Unterstützung von GLIDE beitragen konnten insbesondere jetzt angesichts dieses Meilensteins", sagte Devin Wenig, Präsident und CEO von eBay. "Diese Organisation hat etwas für unsere schutzlosesten Mitbürger getan und teilt unsere Werte."

Weitere Informationen erhalten Sie von GLIDE unter (415) 674-6060 oder Buffett@GLIDE.orgoderbesuchen Sie eBay.com/GLIDE.

Denise Lamott, für GLIDE

(415) 381-8793; Denise@DeniseLamottPR.com

Michelle Del Rio, für eBay

(669) 216-6290; midelrio@ebay.com