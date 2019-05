Auch zu Beginn der neuen Woche hat das Verhältnis zwischen den USA und China die US-Börsen fest im Griff gehabt. Sanktionen der US-Regierung gegen den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Riesen Huawei drückten am Montag auf die Stimmung der Marktakteure und auf die Kurse vor allem in der Technologiebranche. So büßte der technologielastige Nasdaq 100 1,69 Prozent auf 7376,70 Punkte ein.

Die Sanktionen gegen Huawei könnten eine Verhärtung im Handelsstreit zwischen den beiden Staaten zur Folge haben, sagten Börsianer. Der Dow Jones Industrial schloss hingegen nur 0,33 Prozent tiefer bei 25 679,90 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab um 0,67 Prozent auf 2840,23 Zähler nach./bek/he

AXC0267 2019-05-20/22:14