FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer im regulären Handel haben sich die deutschen Aktien im nachbörslichen Geschäft am Montag stabilisiert.

Die Aktien von Drillisch und United Internet reagierten nach Aussage eines Händlers nicht auf die mit Verweis auf die laufende 5G-Auktion drastisch gekürzten Dividenden der beiden Mobilfunkanbieter. Beide hatten die Aktionäre schon vor Monaten vorgewarnt.

Der Kurs der Deutschen Telekom zeigte sich am späten Abend ebenfalls kaum verändert zum Xetra-Schlusskurs. Hoffnungen darauf, dass der Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile mit Sprint doch noch zustande kommt, hatten die Titel im regulären Handel gestützt. Der Chef der US-Telekomaufsicht FCC hatte gesagt, dass er die geplante Fusion nach Zugeständnissen der beiden Unternehmen unterstützen werde. Am Abend berichtete jedoch die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person, dem US-Justizministerium gingen die Zugeständnisse nicht weit genug.

Evotec meldete am späten Abend noch eine Übernahme. Das Unternehmen kauft für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro das in Seattle ansässige Unternehmen Just Biotherapeutics. Die Evotec-Aktie tendierte im nachbörslichen Handel etwas leichter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.039 12.041 -0,02% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 20, 2019 16:36 ET (20:36 GMT)

