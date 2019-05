Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Wir freuen uns darüber, dass UNUS SED LEO, ein Utility Token, der zur Unterstützung der Bitfinex-Community entwickelt wurde und ein Tool zur Maximierung des Outputs und der Möglichkeiten der Bitfinex-Trading-Plattform ist, ab dem 20. Mai, 08:00 UTC auf Bitfinex (https://www.bitfinex.com/) gehandelt werden kann. Die Tokens können gegen BTC, USD, USDt, EOS und ETH getauscht werden.



Mit Veröffentlichung des UNUS SED LEO Whitepapers (https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf) am Freitag, 10. Mai, schloss Bitfinex einen privaten Verkauf von 100 % ausstehender UNUS SED LEO-Tokens im Austausch für Bitcoins, USD und USDt in Höhe von einer Milliarde USDt ab. Die überwältigende Resonanz und die zügige Durchführung des Token-Verkaufs stellt einen neuen Meilenstein für Bitfinex und die gesamte Blockchain-Community dar.



"Wir fühlen uns durch die anhaltende Unterstützung der Community geehrt und sind stolz darauf, in weniger als einer Woche einen Privatverkauf in Höhe von einer Milliarde Dollar abgeschlossen zu haben. Wir freuen uns, dass auch die breitere Community jetzt Zugriff auf UNUS SED LEO hat und den Utility Token in unserem Portfolio nutzen kann", kommentierte Jean Louis van der Velde, CEO von Bitfinex.



Abgesehen von unserer Freude darüber, diesen unvergleichlichen und leistungsstarken Token in die Community zu bringen, möchte das Bitfinex Team weiter wachsen und die Kerninfrastruktur unserer gesamten Branche weiterentwickeln. Die Unterstützung unserer User, Mitarbeiter und Begünstigten bestärken und ehren uns. Wir möchten hiermit alle im Zeitalter von UNUS SED LEO begrüßen.



Informationen zu iFinex: iFinex, das früher unter der Marke Bitfinex fungierte, begann seinen Betrieb im Jahr 2012 und ist eine der ältesten Börsen der Blockchain-Industrie. Inzwischen ist iFinex durch seine Trading-Plattformen eines der renommiertesten Unternehmen im Bereich Kryptowährungen mit einer Gemeinschaft von engagierten Unternehmern, Idealisten und Technikern, die zu dieser einmaligen Wachstumsgeschichte in unserer Branche beitragen.



