"Märkische Oderzeitung" zu Wahlen in Bremen:

"Die Bremer wissen jetzt, was sie bekommen, wenn sie die Sozialdemokraten wählen: ein Linksbündnis. Das mag einige verschrecken, schließlich steckt Bremen nach Jahrzehnten unter sozialdemokratischer Führung nicht nur tief in den Schulden, auch bei Bildungstests schneidet der Doppelstadtstaat regelmäßig schlecht ab. Die Alternative ist allerdings für viele auch nicht reizvoll. Der Unions-Kandidat Carsten Meyer-Heder strahlt nicht gerade hanseatische Verlässlichkeit aus. Dass er auf Privatisierungen setzt, dürfte vor allem Mitte-Links-Wähler verschrecken. So könnte das Linksbekenntnis der Genossen die SPD vor allem für Wähler, die eigentlich ihr Kreuz bei den Grünen machen wollen, wieder attraktiver machen. Eine Stimme für die SPD ist jetzt eindeutig eine Stimme gegen die Union. Darauf können sie sich bei den Grünen nicht verlassen."/zz/DP/he

