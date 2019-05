Erfahrene für vier VP-Positionen ernannte Führungspersönlichkeiten werden Nachfrage, Produktauslieferung und Infrastruktur für die weltweite Kundenbasis von Airship skalieren

Das Kundenengagement-Unternehmen Airship gab heute vier Neubesetzungen für die Führungsspitze bekannt: Dale Flores als stellvertretender Verkaufsleiter für den Vertrieb in Amerika, Neil Gariepy als stellvertretender Leiter für Infrastruktur und Sicherheit, David King-Harris als stellvertretender Leiter für den Vertrieb in EMEA und Jeff Winsor als stellvertretender Leiter für technologische Dienstleistungen.

Dale Flores wird die rasche Expansion der Airship America-Vertriebsorganisation leiten und dabei die Einführung von Lösungen ausbauen, um einen höheren Geschäftswert für Kunden in der gesamten Region zu generieren. Flores bringt 20 Jahre Erfahrung im weltweiten Saas-Vertrieb und Customer Success Management in Airship ein, einschließlich der mehr als 14-jährigen Leitung von Verkaufsteams bei Sliverpop und IBM. Erst kürzlich leitete Flores den Geschäftsbereich Customer Success des digitalen Kudenerfahrungsunternehmens Clicktale.

Neil Griepy wird die Airship-Teams für Herstellung, Infrastruktur und Sicherheit im Kundenbereich leiten und dabei die weltweite Erweiterung der Airship-Infrastruktur bei fortgesetzter Optimierung von Kosten, Leistung und Sicherheit verantworten. Gariepy verfügt über 20 Jahre Erfahrung im leitenden Bereich des Herstellungs-, Sicherheits- und Infrastrukturbetriebs für SaaS-Unternehmen, darunter 16 Jahre im Bereich Leitung von Cloud-Anwendungen und Infrastrukturprozessen der Weltklasse bei NetSuite. Zuletzt war Neil bei Percolate, einem Unternehmen für Enterprise Content-Management, stellvertretender Leiter für Herstellungs- und Informationssicherheit.

David King-Harris wird die EMEA-Vertriebsorganisation von Airship leiten und dazu von der neuen Niederlassung des Unternehmens in London und seinen Standorten in Frankreich und Deutschland aus das regionale Wachstum steuern. King-Harris war beinahe zehn Jahre lang in führenden Positionen im Vertrieb tätig und hat dabei die Unternehmensziele in Europa für Marketing-Technologiefirmen wie Lyris, Silverpop, IBM und, bis vor Kurzem, Movable Ink als stellvertretender Leiter für den Vertrieb in EMEA, vorangetrieben. Zuvor hatte King-Harris im Alter von 18 Jahren ein Projektmanagement-Unternehmen gegründet, das er vor der Übernahme acht Jahre lang leitete.

Als Airship-Veteran wurde Jeff Winsor zum stellvertretenden Leiter für technologische Dienstleistungen befördert, wo er die Teams für Programmmanagement, technische Dokumentation und Qualitätssicherung von Airship leiten wird. Winsor arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Teamleiter bei der Herstellung und im Projektmanagement, darunter sechs Jahre im Bereich Führung der Programm-Managementfunktion von Airship, was die Leitung mehrerer unterschiedlicher Technikteams umfasst. Vor Airship war Winsor in leitenden Funktionen bei Tektronix, Read-Rite Corporation und Flexstar Technology tätig.

Diese Neubesetzungen im Führungsbereich finden nach der Einführung der neuen Airship-Marke im letzten Monat statt und fördern das rasende Wachstum des Unternehmens im Bereich Engagement-Lösungen. Diese Lösungen umfassen sämtliche digitalen Kanäle und unterstützen die ausschlaggebende Rolle von Airship bei der Förderung kundenzentrierter digitaler Transformationsinitiativen für weltweit führende Marken. Anfang dieses Jahres übernahm das Unternehmen Accengage, um das größte Kundenengagement-Unternehmen für Mobilkunden aufzubauen und seine globale Marktdominanz zu festigen.

"Bei jeder Messung oder unabhängigen Auswertung führt Airship das Marktsegment an, in dem es vor zehn Jahren bereits Pionierarbeit leistete und dies dank Hunderter Airship-Mitarbeiter, die ihren Kunden jeden Tag Innovationen und Geschäftslösungen liefern", so Brett Caine, CEO und Geschäftsführer von Airship. "Dale, Neil, David und Jeff bringen unglaubliches Führungstalent mit, um unsere Teams, Technologie und Expertise noch weiter zu verfeinern und zu skalieren. Damit können wir der sich weltweit erweiternden Airship-Kundenbasis am besten dienen."

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen verlassen sich auf die Kundenengagement-Plattform von Airship, um tiefere Verbindungen zu den Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend unglaublich relevante, orchestrierte Botschaften liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Daten auf Benutzerebene, Engagement-Kanäle, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, mobile Wallet Cards und mehr genau der richtigen Person im richtigen Moment zu liefern wodurch Vertrauen aufgebaut, Engagement gesteigert, Maßnahmen vorangetrieben werden und Mehrwert geschaffen wird.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenengagement-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005874/de/

Contacts:

Nordamerika:

Dave Struzzi

Bateman Group

+1 415 697 2560

airship@bateman-group.com



Corey Gault

Airship

+1 503 206 9164

corey@airship.com



EMEA:

Nicolas Vitre

Airship

+33 1 44 56 88 21

+33 6 88 04 76 86

nicolas.vitre@airship.com



GB:

Lucinda Layton

Hotwire GB

+44 20 7608 2500

Airship@hotwireglobal.com



Frankeich:

Marion Fajgenbaum Marine Cressot

Hotwire Frankreich

+33 14 312 55 68 69

AirshipFR@hotwireglobal.com



Deutschland:

Julia da Silva Bastos

Hotwire Deutschland

+49 89 2620 81 89

airshipde@hotwireglobal.com



Spanien:

Beatriz Pérez

Hotwire Spanien

+34 917 44 1265

beatriz.perez@hotwireglobal.com



Italien:

Sara Tetti

Hotwire Italien

+39 349 5788052

AirshipIT@hotwireglobal.com