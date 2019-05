Justizministerin Katarina Barley will günstigere Autoreparaturen per Gesetz erzwingen. Deutsche Autofahrer könnten hunderte Millionen Euro pro Jahr sparen - hätte die Ministerin nicht ein fatales Hintertürchen eingebaut.

Es geht - so schien es in der vergangenen Woche - ein Streit zu Ende, der fast so alt ist wie die ersten Exemplare des VW Golf. Auf Betreiben von Bundesjustizministerin Katarina Barley beschloss die Bundesregierung eine Lockerung des Designschutzes für Auto-Ersatzteile. Nicht etwa um Bremsen oder Motorenteile geht es dabei, sondern nur um die von außen sichtbaren Autoteile, also Blechteile, Stoßfänger, Glasscheiben und Leuchten.

Weil die Autohersteller Designschutz für diese Teile geltend machen können, darf kein anderer die Teile herstellen. Dieses faktische Monopol der Autobauer führt zu Mondpreisen bei den Ersatzteilen. Fällt der Designschutz weg, würden Deutschlands Autofahrer um hunderte Millionen Euro pro Jahr entlastet. Die Autohersteller wollen sich dieses hoch lukrative Geschäft nicht nehmen lassen. Seit über drei Jahrzehnten schon kämpfen sie gegen eine Liberalisierung des Ersatzteilmarkts. Hersteller und Händler von Ersatzteilen, organisiert im Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA), pochen dagegen auf freien Wettbewerb.

In ihrer Kabinettsitzung am vergangenen Mittwoch beschloss die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs inklusive einer Neuregelung des deutschen Designgesetzes. "Bald", so jubilierten daraufhin etliche Zeitungen, würden Ersatzteile billiger werden. "Bald" allerdings ist eine ziemlich optimistische Lesart des Gesetzes: Vorausgesetzt, das Gesetz kommt überhaupt durch den Bundestag, dürfen sich erst nach 2040 alle Autobesitzer in Deutschland über günstigere Ersatzteile freuen. Denn das Gesetz enthält ein Hintertürchen, das die Autohersteller freuen dürfte. Demnach sind Autoteile, deren Design vor dem Inkrafttreten des neuen ...

