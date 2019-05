Warren Buffett dürfte seit Jahresbeginn 2019 viel zu lachen gehabt haben. Zwar entwickelt sich Buffetts eigener Konzern Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) nicht ganz so gut und blieb im Wesentlichen bislang unverändert. Die größte Einzelbeteiligung von Berkshire, Apple, hat in diesem Jahr jedoch solide Gewinne erzielt. Aber die drei besten Warren Buffett-Aktien liegen dann noch einmal weit vor Apple. StoneCo (WKN:A2N7XN), Liberty Latin America (WKN:A2H9HN) und Synchrony Financial (WKN:A117UJ) sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...